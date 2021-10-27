Сергей Сахаров переизбран главой администрации города Суздаля

Как сообщает СНД города Суздаля, на основании решения конкурсной комиссии от 26 октября текущего года, горсовет решил назначить на должность главы администрации Суздаля Сергея Владимировича Сахарова.

Документ подписан главой города Суздаля Ольгой Цымзиной. В пункте №2 решения горсовет обязывает Цымзину заключить с Сергеем Сахаровым контракт с 8 ноября на два года, что прописано в городском уставе. То есть, как минимум до ноября 2023 года Сергей Сахаров останется на посту главы администрации Суздаля. Напомним - эту должность он занимает с 2015 года после того, как перестал быть главой города Владимира.

Решение вступило в законную силу со дня его принятия.