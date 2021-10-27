Во Владимире во время ковидных каникул садики будут работать с 1 по 3 ноября

Администрация города Владимира сообщила, что во всех детсадах областного центра во время ковидных каникул, введенных с 30 октября по 7 ноября, будут работать дежурные группы. Но только часть установленного периода.

"Учитывая, что 1-3 ноября объявлены нерабочими, а 4-7 ноября являются календарными праздниками, многие родители не планируют водить ребенка в детский сад в течение всей предстоящей недели. Однако если у родителей нет возможности оставить ребенка дома, с 1 по 3 ноября все муниципальные детские сады города Владимира будут открыты для детей на основании заявок родителей", - сообщили в мэрии.

В управлении образования администрации города Владимира разъясняют, что каких-либо справок от работодателя предоставлять не потребуется. Но родителей просят заблаговременно сообщить воспитателю либо заведующей, что ребенок будет посещать свой детский сад с 1 по 3 ноября.