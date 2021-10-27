В Собинском районе пожарные спасли от огня жилой дом и автомобиль

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 27 октября в 07.57 на пульт диспетчеров пожарной охраны поступило сообщение, что в деревне Бабаево на улице Центральной горит дом №1.

На место ЧП выехал 21 сотрудник МЧС на шести пожарных машинах. По прибытии на место выяснилось, что дом горит открытым пламенем, причем есть угроза перехода огня на соседний дом и стоящий рядом автомобиль. Тем не менее, пожарным удалось справиться с огнем и отстоять соседние объекты. В результате общая выгоревшая площадь составила 48 квадратных метров.

К счастью, никто из людей не пострадал. В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.