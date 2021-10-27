Общепиту во Владимирской области разрешили принимать посетителей только с 6 до 23 часов

С 30 октября деятельность предприятий общественного питания во Владимирской области разрешается только с 6.00 до 23.00, сообщают в пресс-службе администрации Владимирской области.

В другое время возможно работать лишь на вынос, а также в формате доставки заказов. Такой же формат предлагают ночным клубам и дискотекам, что по сути является закрытием этих заведений в регионе.

Кроме того, для жителей Владимирской области старше 60 лет, не вакцинированных от COVID-19, действует режим самоизоляции. Исключением является:

− обращение за медицинской помощью и случаи иной прямой угрозы жизни и здоровью;

− посещение пунктов вакцинации для прививки от новой коронавирусной инфекции;

− следование к месту и от места осуществления деятельности, в том числе работы (кроме граждан, переведённых на дистанционный режим работы);

− посещение объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары и непродовольственные товары первой необходимости, аптек и аптечных пунктов;

− совершение прогулок, выгул домашних животных и вынос отходов до ближайшего места накопления отходов.