Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия27 октября 2021 13:08

Под Гороховцом электропоезд насмерть сбил 33-летнего мужчину

Трагический инцидент случился на перегоне «Гороховец- Галицкая»
Алексей КОТМЫШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Как сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, 26 октября около 18.25 на перегоне между станциями Галицкая и Гороховец на 364 километре Горьковской железной дороги машинист электрички №6109 «Нижний Новгород — Гороховец» заметил на путях мужчину.

Машинисты применили экстренное торможение и принялись сигналить, однако предотвратить наезд не удалось.

К сожалению, попавший под поезд мужчина скончался, им оказался мужчина 1988 года рождения. В настоящее время по факту случившегося проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.