Под Гороховцом электропоезд насмерть сбил 33-летнего мужчину

Как сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, 26 октября около 18.25 на перегоне между станциями Галицкая и Гороховец на 364 километре Горьковской железной дороги машинист электрички №6109 «Нижний Новгород — Гороховец» заметил на путях мужчину.

Машинисты применили экстренное торможение и принялись сигналить, однако предотвратить наезд не удалось.

К сожалению, попавший под поезд мужчина скончался, им оказался мужчина 1988 года рождения. В настоящее время по факту случившегося проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.