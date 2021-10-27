Владимирская область - в числе отстающих регионов по переписи населения

Перепись населения стартовала 15 октября. Руководитель Владимирстата Александр Быков подвел промежуточные итоги. И они неутешительные - запланированных показателей достичь не удалось. Более того, регион не достиг даже средних показателей, вместо 35 процентов переписанных мы едва подходим к 33 процентам.

- Сейчас Владимирская область занимает 53 место среди субъектов России. Будет обидно, если по результатам переписи регион будет исключен из каких-то программ, - подчеркнул Александр Быков. - Хуже всего перепись проходит во Владимире, Коврове, Александровском и Киржачском районах и Муроме. Переписано 20 процентов жителей.

Лучше всего работа организована в Камешковском районе, где показатели достигли 60 процентов. Также отличились Муромский, Ковровский, Гусь-Хрустальный и Меленковский районы.