Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 октября 2021 11:40

Владимирская область - в числе отстающих регионов по переписи населения

Регион занимает 53 место среди субъектов России
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Перепись населения стартовала 15 октября. Руководитель Владимирстата Александр Быков подвел промежуточные итоги. И они неутешительные - запланированных показателей достичь не удалось. Более того, регион не достиг даже средних показателей, вместо 35 процентов переписанных мы едва подходим к 33 процентам.

- Сейчас Владимирская область занимает 53 место среди субъектов России. Будет обидно, если по результатам переписи регион будет исключен из каких-то программ, - подчеркнул Александр Быков. - Хуже всего перепись проходит во Владимире, Коврове, Александровском и Киржачском районах и Муроме. Переписано 20 процентов жителей.

Лучше всего работа организована в Камешковском районе, где показатели достигли 60 процентов. Также отличились Муромский, Ковровский, Гусь-Хрустальный и Меленковский районы.