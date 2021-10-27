В Боголюбово убегавший от ДПС водитель протаранил три автомобиля

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, получивший резонанс инцидент произошел поздно вечером 27 октября в поселке Боголюбово Суздальского района.

По предварительной информации, 40-летний водитель легковушки «Лада» около 22.45 увидел патрульный автомобиль ДПС и на большой скорости принялся от него убегать, направившись в сторону Нижнего Новгорода по трассе М-7.

- Водитель совершал опасные маневры и на законные требования сотрудников полиции об остановке не реагировал, - сообщила дежурный офицер УМВД России по Владимирской области Екатерина Симоненкова.

В результате лихач доехал почти до окраины Боголюбово, но там не справился с управлением и врезался сперва в металлическое ограждение, а затем в проезжавшую мимо «Газель» под управлением водителя 1977 года рождения.

После удара «Лада» лихача вылетела на придомовую территорию у частных домов и там ударилась в припаркованные «Хонду Цивик» и «Сан Йонг».

В результате травмы получил сам мужчина, убегавший от сотрудников ДПС, и его пассажирка 1977 года рождения. Обоих с различными травмами доставили в больницу.

Ранее в соцсетях проходили сведения о том, что водитель, пытавшийся сбежать от инспекторов, находится в розыске, однако в областном главке полиции эту информацию не подтвердили.