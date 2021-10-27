Во Владимирской области компания "Генериум" разработала назальную вакцину от коронавируса

фото со страницы Александра Авдеева ВКонтакте

Врио губернатора Александр Авдеев на своей странице ВКонтакте сообщил, что компания "Генериум", расположенная в Петушинском районе, создала назальную вакцину от коронавируса. Массовое производство препарата при одобрении Министерства здравоохранения возможно запустить уже следующим летом.

В компании отмечают, что вакцина переносится мягче, но совсем не уступает по эффективности обычному "Спутнику V".

- Компания-партнер администрации Владимирской области принимает самое активное участие в борьбе человечества с пандемией. Она разработала первый отечественный экспресс-тест на COVID-19 и поставила на российский и зарубежные рынки уже более 100 млн доз вакцины "Спутник V", поэтому мы болеем за успешный запуск их социально значимой разработки. Надеемся, что она принесет большую пользу людям, - подчеркнул Александр Авдеев.