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Здоровье27 октября 2021 10:40

Во Владимирской области компания "Генериум" разработала назальную вакцину от коронавируса

Массовое производство препарата при одобрении Минздрава возможно запустить уже следующим летом
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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фото со страницы Александра Авдеева ВКонтакте

фото со страницы Александра Авдеева ВКонтакте

Врио губернатора Александр Авдеев на своей странице ВКонтакте сообщил, что компания "Генериум", расположенная в Петушинском районе, создала назальную вакцину от коронавируса. Массовое производство препарата при одобрении Министерства здравоохранения возможно запустить уже следующим летом.

В компании отмечают, что вакцина переносится мягче, но совсем не уступает по эффективности обычному "Спутнику V".

- Компания-партнер администрации Владимирской области принимает самое активное участие в борьбе человечества с пандемией. Она разработала первый отечественный экспресс-тест на COVID-19 и поставила на российский и зарубежные рынки уже более 100 млн доз вакцины "Спутник V", поэтому мы болеем за успешный запуск их социально значимой разработки. Надеемся, что она принесет большую пользу людям, - подчеркнул Александр Авдеев.