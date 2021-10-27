В Ковровском районе пожарные тушили загоревшийся автобус

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 09.14 на пульт диспетчеров пожарной охраны поступила информация о горящем автобусе, находящемся возле дома №22 по улице Первомайской поселка Мелехово.

На место ЧП выехали 10 сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. К счастью, ничего страшного не случилось — оказалось, что автобус ехал без пассажиров, когда у него загорелось колесо. Колесо благополучно потушили, площадь пожара составила 1 квадратный метр. К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал.

В настоящее время причина возгорания устанавливается дознавателями МЧС.