Во Владимире конкурсный управляющий задержан за получение подкупа

Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях утверждено обвинительное заключение по обвинению жителя Москвы 1964 года рождения в получении незаконного вознаграждения, будучи конкурсным управляющим строительной фирмы, проходящей процедуру банкротства.

По версии следствия, к управляющему в декабре 2017 года обратился владелец этой самой фирмы, который просил содействия в продолжении занятия бизнесом. В ответ на это конкурсный управляющий обозначил свои условия: за 300 тысяч рублей он готов оказать содействие и поспособствовать прекращению процедуры банкротства, введенной Арбитражным судом Владимирской области.

Однако бизнесмену такие условия не понравились, и он сообщил о требовании денег в правоохранительные органы.

Уже в 2019 году состоялась передача денег под контролем оперативников, после чего конкурсный управляющий был задержан. Сам он вину так и не признал.

В настоящее время уголовное дело готовят к передаче на рассмотрение в Октябрьский районный суд Владимира.