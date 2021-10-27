Во Владимирской области 27 октября коронавирус подтвержден у 315 человек

Во Владимирской области 27 октября лабораторно подтверждено 315 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

74 случая во Владимире, по 36 - в Муромском и в Гусь-Хрустальном районах, 34 - в Ковровском. 18 заболевших в Александровском, 16 - в Вязниковском, по 14 - в Петушинском, и Гороховецком, 12 - в Юрьев-Польском, по 11 в Суздальском и Кольчугинском, 10 - в Киржачском, 7 - в Собинском, по 6 в Меленковском, Селивановском, и Судогодском районах, 4 случая в Камешковском районе.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 61 528 случаев заболевания (14 497 сл. в г. Владимире, 7132 сл. в Гусь-Хрустальном, 6795 сл. о. Муром, 5291 сл. в Ковровском, 3199 сл. в Александровском, 3122 сл. в Петушинском, 2544 сл. в Юрьев-Польском, 2666 сл. в Вязниковском, 2624 сл. в Кольчугинском, 2557 сл. в Суздальском, 2062 сл. в Собинском, 2044 сл. в Киржачском, 1619 сл. в Меленковском, 1427 сл. в Гороховецком, 1279 сл. в Камешковском, 1112 сл. в Селивановском, 837 сл. в Судогодском, 721 сл. в г. Радужном).