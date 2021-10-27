На прошлой неделе во Владимирской области ОРВИ заболело больше 14 тысяч человек

За прошедшую неделю за медицинской помощью во Владимирской области обратилось 14 889 человек с признаками ОРВИ, среди них 5 973 ребенка. Пороговый уровень заболеваемости выше на 59%. Превышение эпидпорога зарегистрировано в этой возрастной категории от 7 – 14 лет на 22,3% и от 15 лет и старше на 172,7%, сообщают в областном управлении Роспотребнадзора.

Во Владимире зарегистрировано 5 009 обращений в больницы, среди них 1 736 детей. Пороговый уровень заболеваемости выше на 47,2%. Превышение эпидпорога зарегистрировано в одной возрастной категории от 15 лет и старше на 190,1.

По результатам лабораторного мониторинга случаи гриппа не зарегистрированы. Проведено 224 исследования. Основными этиологическими агентами, выделяемыми от больных острыми респираторными вирусными инфекциями, являются вирусы не гриппозной этиологии (риновирусы, РС-вирусы, бокавирусы и аденовирусы, сезонная коронавирусная инфекция).