В Меленках двое подростков угнали машину «скорой помощи»

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, 14 и 16-летний жители Меленковского района обвиняются в совершение угона группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, вечером 10 октября юноши заметили возле одного из домов райцентра припаркованный «УАЗ» скорой медицинской помощи, и решили на нем покататься. Завести внедорожник парни смогли, но далеко не уехали — тот, что сидел за рулем, столкнулся с металлическим препятствием. Сами юноши не пострадали, а автомобиль получил повреждения.

Обоих в итоге задержали, свою вину они не отрицают. В настоящее время следователи в рамках возбужденного уголовного дела разбираются в обстоятельствах произошедшего.