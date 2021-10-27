Владимирское "Торпедо" проиграло с разгромным счетом

26 октября владимирское "Торпедо" провело выездной матч. В Москве черно-белые сыграли с "Локомотивом-Казанкой".

Торпедовцы потерпели одно из самых крупных поражений в официальных матчах за свою более, чем шестидесятилетнюю историю. В их ворота забили семь мячей, сами они смогли забить лишь гол престижа.

- Победа соперника была абсолютно заслуженная. Хотя первый тайм был равным, мы имели возможность забить. Но во втором тайме два стандарта решили игру, и ребята не смогли завестись, чтобы нормально доиграть, - резюмировал Сергей Дубровин, старший тренер "Торпедо". - Нам никогда не было так стыдно перед болельщиками. Хочу извиниться перед ними.

Сейчас черно-белые занимают последнюю, 11-ю, строчку турнирной таблицы.

31 октября "Торпедо" проведет дома, где сыграет с "Динамо-2".