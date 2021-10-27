Для борьбы с коронавирусом во Владимирскую область прибыли медики из Ставрополя

26 октября на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе c COVID-19 министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что сформированы бригады, которые направлены для работы в регионы, в том числе во Владимирскую область.

Как сообщает ТАСС, в регион уже прибыли врачи, которые приступили к работе Областной клинической больнице и горбольнице №5 во Владимире.

В горбольнице №5 приступили к работе четыре медика из Ставрополя: врач-пульмонолог, врач-инфекционист, врач - анестезиолог-реаниматолог и медицинская сестра. В регионе они пробудут до 12 ноября.

Напомним, что прошлым летом во Владимирской области уже работали медики из Москвы и Подмосковья.