Во Владимире на проспекте Ленина сгорели две легковых машины

В 02.40 диспетчерам пожарной охраны поступила информация о горящих автомобилях во дворе дома по проспекту Ленина, неподалеку от Владимирского областного суда.

К месту ЧП выехали 11 сотрудников МЧС на четырех пожарных машинах. К моменту их прибытия два автомобиля горели открытым пламенем.

В результате машины были потушены, также частично пострадал третий автомобиль, стоявший рядом. Общая площадь пожара составила 10,5 квадратных метра, из которых 0,5 метра пришлись на третью машину.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину произошедшего.