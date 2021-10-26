Владимирец, защищая друга, убил нападавшего

Как установил суд, конфликт вспыхнул между находившимися в комнате мужчинами, один из которых достал нож и приставил к шее оппонента. Находившийся в комнате третий приятель оттолкнул нападавшего руками в сторону от жертвы, а в ответ вооруженный мужчина кухонным ножом ударил заступника в область расположения жизненно-важных органов, которые не причинили вреда здоровью последнего. Раненый Владимирец повалил агрессора и отобрал у него нож, но опасаясь продолжения противоправных и агрессивных действий, превышая пределы необходимой обороны, умышленно нанес кулаком левой руки и рукоятью ножа, находящегося в его правой руке, в область расположения жизненно-важных органов нападавшего не менее двенадцати ударов. В результате последний получил серьезные травмы, от которых скончался.

Подсудимый свою вину в причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего признал полностью. Суд учел, что погибший явился инициатором конфликта, был физически развит, в момент совершения нападения находился в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, имел длительный период противоправного поведения. Приговором суда горожанин был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 114 УК РФ, с назначением ему наказание в виде ограничения свободы на срок 10 месяцев.