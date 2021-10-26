В Коврове со счета предприятия списали долг в 1,5 миллиона рублей

Как сообщает Управление федеральной службы судебных приставов России по Владимирской области, в ОСП Ковровского района находилось исполнительное производство, которое было возбуждено на местный завод по производству машиностроительной продукции.

Завод задолжал муромскому предприятию, которое специализируется на поставке аппаратуры связи, полтора миллиона рублей.

Должник не спешил с выплатой всей суммы, поэтому приставы вынуждены были списать эти средства со счетов завода. После этого исполнительное производство было завершено.