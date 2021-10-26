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Общество26 октября 2021 16:46

Михаил Иванов оставил пост начальника областной инспекции государственной охраны объектов культурного наследия

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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26 октября 2021 года Михаил Иванов освобождён от замещаемой должности начальника инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области по соглашению сторон служебного контракта, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора 33 региона Александр Авдеев.

Михаил Иванов возглавил инспекцию 6 ноября 2019 года. Он родился в Москве в 1974 году. В 1997 году закончил Московский институт коммунального хозяйства и строительства по специальности «городское строительство и хозяйство», получил квалификацию инженера-градостроителя. На разных должностях работал в государственном музее-заповеднике «Царицыно», в департаменте культурного наследия города Москвы.