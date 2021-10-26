Михаил Иванов оставил пост начальника областной инспекции государственной охраны объектов культурного наследия

26 октября 2021 года Михаил Иванов освобождён от замещаемой должности начальника инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области по соглашению сторон служебного контракта, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора 33 региона Александр Авдеев.

Михаил Иванов возглавил инспекцию 6 ноября 2019 года. Он родился в Москве в 1974 году. В 1997 году закончил Московский институт коммунального хозяйства и строительства по специальности «городское строительство и хозяйство», получил квалификацию инженера-градостроителя. На разных должностях работал в государственном музее-заповеднике «Царицыно», в департаменте культурного наследия города Москвы.