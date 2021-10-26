В Киржаче более двух лет работал подпольный игорный зал

Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях надзорное ведомство Киржачского района утвердило обвинительное заключение и направило в суд уголовное дело по обвинению пятерых граждан — как местных, так и жителей Подмосковья, обвиняемых в организации и проведении азартных игр группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, с 1 августа 2019 года по 9 апреля 2021 года в районном центре данные граждане организовали подпольный игорный клуб. Один из них был организатором всей работы, остальные выполняли функции охранников и операторов. За это они получали вознаграждение в денежном эквиваленте, а также проценты от прибыли.

Наконец, теневой бизнес был ликвидирован. Все пятеро свою вину полностью признали. Уголовное дело расследовало СУ СК России по Владимирской области.

В скором времени Киржачский районный суд приступит к его рассмотрению.