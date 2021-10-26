В Меленковской районной больнице развернули 5 дополнительных коек для больных коронавирусом

26 октября во Владимирской области лабораторно подтверждено 311 новых случаев заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 61213 случаев заболевания.

В больницах региона действует 2305 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 92,5 процента из них занято (2133), свободны 172 койки. В связи с возросшей потребностью 5 дополнительных специализированных коек развёрнуто в Меленковской районной больнице.

52279 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 47 человек. За период наблюдения в области отмечено 2192 летальных случая (+7 за сутки).

В области продолжается массовая вакцинация от Covid-19. Первый её этап прошли 372948 жителей региона, второй – 345349.