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Происшествия26 октября 2021 14:50

В Юрьев-Польском районе сгорел дотла деревенский жилой дом

Происшествие случилось в девятом часу вечера 25 октября в селе Авдотьино
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 20.52 на пульт пожарной связи поступила информация о горящем доме в селе Авдотьино. На место ЧП выехали семь сотрудников пожарной части на двух спецмашинах.

По прибытию выяснилось, что дом горит по всей площади — к сожалению, о возгорании сообщили слишком поздно. В результате пожарным удалось справиться с огнем, не допустив его перехода на соседние деревенские дома, однако вспыхнувшее жилище сгорело дотла — общая площадь пожара составила 24 квадратных метра. К счастью, никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.