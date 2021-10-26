Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия26 октября 2021 13:59

В Александровском районе задержан похититель техники и инструментов

Местного жителя подозревают в совершении двух краж
Алексей КОТМЫШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в сентябре и октябре полицейским Александровского района поступили два заявления о кражах. В первом случае неизвестный вор вскрыл гараж, в другом — сарай. Добычей похитителя стали техника и электрические инструменты на общую сумму 50 тысяч рублей.

В ходе работы сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 33-летний ранее судимый александровец. Мужчина сознался в кражах, похищенные вещи нашли и него, изъяли и вернули законным владельцам.

В настоящее время следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража», задержанного проверяют на причастность к другим похожим преступлениям. На время следствия он арестован.