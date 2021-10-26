В Муроме откроется выставка европейской гравюры и акварели 18-19 веков

С 29 октября по 6 декабря в выставочном центре Муромского историко-художественного музея будет работать выставка «Путешествие в Италию. Европейская гравюра и акварель XVIII-XIX веков из фондов музея».

Впервые Муромский музей экспонирует редкие произведения графики и акварели, объединенные романтической темой – путешествия в прекрасную Италию.

Тесно связаны с Италией большинство авторов, представленных на выставке. Блистательная немецкая художница XVIII века Анжелика Кауфман большую часть жизни прожила в Риме – до самой смерти в 1803 году. Гравюры по ее картинам на мифологические сюжеты были популярны во всей Европе. Немецкий художник-романтик Вильгельм Мюллер в 1819 году приехал в Италию, принял католичество и женился на итальянке. Для немца Карла Линдемана Италия стала второй родиной, похоронен он в Риме. Там же в 1892 году упокоился швейцарский акварелист Саломон Корроди. Творчество неаполитанца Рафаэля Майнеллы с 1880-х годов посвящено Венеции, где он пишет акварели, планирует гондолы, украшает дворцы, иллюстрирует «Венецианские легенды».

Презентуемые на выставке акварели, гравюры и миниатюры с Рафаэля граф и графиня Уваровы в основном приобретали в свадебном путешествии по Италии в 1859-1861 годах. В музей поступили в 1918 году. Ряд редких европейских гравюр XVIII века происходят из собрания петербургского библиофила Меликова. В музей попали в 1938 году из имущества его брата, сосланного в Муром.