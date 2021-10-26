В Гусь-Хрустальном пропавшую девочку нашли рядом с телом матери

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, в следственный отдел города хрусталя поступила информация о том, что 24 октября около восьми часов вечера местная жительница ушла в лес и забрала с собой 10-летнюю дочку. С тех пор о них ничего не известно.

На место происшествия тут же выехала следственно-оперативная группа.

- В поисках также принимали участие оперативные сотрудники и иные должностные лица регионального МЧС и МВД России, около 80 волонтеров из Владимирской области и соседних регионов, применялись поисковые собаки, квадрокоптеры, квадроциклы, автомобильная техника и вертолет, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Владимирской области Мария Серова.

Вместе с тем, в соцсетях была распространена полицейская ориентировка, в которой указывалось, что перед уходом в лес женщина сняла с себя верхнюю одежду.

Тем временем участники поисков разбили лес на сектора и приступили к обследованию местности. Около 6 часов утра 25 октября девочку обнаружили живой неподалеку от деревни Бабино Гусь-Хрустального района. Рядом с ребенком находилось тело ее матери с признаками переохлаждения.

Ребенка тут же доставили в детскую горбольницу, к счастью, ее жизни ничто не угрожает. В настоящее время по факту произошедшего Следком проводит доследственную проверку, в ходе которой даст оценку, в том числе, работе органов профилактики.