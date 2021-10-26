В Камешковском районе пьяный водитель пытался скрыться от инспекторов ДПС

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, накануне в Камешковском районе силами спецроты ДПС регионального Управления ГИБДД были проведены сплошные проверки.

Инспекторы выставляли наряды в Камешково, а также в селе Коверино, в деревнях Сергеиха, Лубенцы, Новая Печуга, Новая Заря, Плясицыно, в поселках Карла Маркса, Новки, Дружба и ряде других.

Всего было проверено 170 автомобилей, причем по итогам составлено 22 протокола об административных правонарушениях. Причем в половине случаев нарушителями оказались мотоциклисты и даже один пешеход, который в темное время суток шел по межпоселковой дороге без светоотражающих элементов и фонарика.

А один из водителей вовсе попытался скрыться. На дороге от поселка имени Карла Маркса в сторону поселка имени Максима Горького сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на легковушку «Митсубиси», и попытались ее остановить, но водитель нажал на газ и промчался мимо. Инспекторы бросились в погоню и вскоре задержали автомобиль. За рулем оказался нетрезвый мужчина 1969 года рождения. В результате на него было составлено два протокола — за невыполнение требования об остановке и за езду в пьяном виде.

Помимо составления протоколов, инспекторы ГИБДД провели профилактические беседы с детьми и взрослыми. Подобные рейды будут продолжены и в других районах региона.