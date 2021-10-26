Президент России посмертно наградил орденом Пирогова врача Гороховецкой ЦРБ

Президент Владимир Путин наградил орденами Пирогова медиков из разных регионов, которые внесли большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Эту награду посмертно получил и наш земляк, врач Гороховецкой центральной районной больницы Александр Викторович Середа.

Напомним, врач-анестезиолог-реаниматолог, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Гороховецкой центральной районной больницы Александр Середа умер 8 февраля на 54-ом году жизни.

Ранее президент посмертно наградил 12 владимирских медиков.