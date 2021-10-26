Во Владимирской области 26 октября коронавирус подтвержден у 311 человек

Во Владимирской области 26 октября лабораторно подтверждено 311 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

70 случаев во Владимире, 33 - в Муромском, 32 - в Гусь-Хрустальном, 31 - в Ковровском районах. Это традиционные антилидеры по заболеаемости. 16 заболевших в Александровском, по 15 - в Вязниковском и в Юрьев-Польском районах, 14 - в Кольчугинском, 13 - в Киржачском, по 12 - в Гороховецком, Суздальском и Петушинском районах, 9 - в Собинском, 8 - в Меленковском, 7 - в Селивановском, 6 - в Судогодском, 5 - в Камешковском районах, 1 заболевший в Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 61 213 случаев заболевания (14 423 сл. в г. Владимире, 7096 сл. в Гусь-Хрустальном, 6759 сл. о. Муром, 5257 сл. в Ковровском, 3181 сл. в Александровском, 3108 сл. в Петушинском, 2532 сл. в Юрьев-Польском, 2650 сл. в Вязниковском, 2613 сл. в Кольчугинском, 2546 сл. в Суздальском, 2055 сл. в Собинском, 2034 сл. в Киржачском, 1613 сл. в Меленковском, 1413 сл. в Гороховецком, 1275 сл. в Камешковском, 1106 сл. в Селивановском, 831 сл. в Судогодском, 721 сл. в г. Радужном).