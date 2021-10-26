Уроженец Мстеры создал в Санкт-Петербурге арт-объект для игры в "лягушку"

Уроженец поселка Мстеры, художник Матвей Корочкин открыл в Южно-Приморском парке Санкт-Петербурга необычный арт-объект "Лягушка". Как сообщает газета "Санкт-Петербургские ведомости", "лягушкой" в родном поселке называют детскую игру. Плоский камешек бросают в воду так, чтобы он подпрыгивал по поверхности, как лягушка. Победителем становится тот, у кого «лягушка» больше раз прыгнет по воде.

«Эта игра настолько мне запомнилась, что каждый раз, оказываясь рядом с водой, я начинаю искать плоский камешек, чтобы запустить его и увидеть – сколько же «лягушка» прыгнет в этот раз», – цитирует Матвея питерское издание.

На берегу Большого пруда художник соорудил мостки и ящик для плоской морской гальки, чтобы любой желающий мог поиграть в «лягушку». Молодой человек загрузил в ящик 85 кг морской гальки, привезенной с Черного моря.

Теперь все в руках посетителей парка, – говорит Корочкин, – от них зависит, сколько продержится «лягушка».