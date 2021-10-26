В нерабочую неделю храмы Владимирской области будут открыты

С 30 по 7 ноября объявлена нерабочая неделя. Многие учреждения можно будет посетить, только имея сертификат о вакцинации или справку о перенесенной болезни. Однако это не распространяется на храмы и монастыри. Их двери будут открыты.

В эти дни в храмах будут продолжаться Богослужения, однако будут соблюдены все карантинные меры для того, чтобы прихожане не заразились.

- Конечно, домашнее пребывание людей тяготит, но болезнь коварная пришла в наше общество. И конечно, мы должны соблюдать правила жизни в таких условиях. Мы призываем тех, кто имеет возможность не посещать в эти дни храм, — не посещать.Больших праздников у нас в это время не будет, - подчеркнул митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. - Мы надеемся на силу нашей медицины. У нас в стране хорошо поставлено здравоохранение. Конечно, не всегда хватает лекарств, больничных коек, персонала. Но это общенациональная беда, и мы все вместе не должны поддаваться панике и страху. И, как верующие люди должны понимать, что всё земной жизнью не кончается.