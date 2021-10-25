С 30 октября студенты ВлГУ переходят на дистанционное обучение

Начальник учебно-методического управления Игорь Шеин проинформировал членов ректората о подготовке приказа об организации образовательного процесса в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Директорам институтов поручено обеспечить переход на реализацию образовательных программ высшего, среднего профессионального и дополнительного образования с применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а также надлежащее качество подготовки обучающихся. Вернутся ли студенты к очному обучению после 7 ноября - вопрос пока открытый.

Кроме того, в ВлГУ продолжается прививочная кампания против коронавируса. Студенты (старше 18 лет), преподаватели и сотрудники ВлГУ могут привиться от новой коронавирусной инфекции в здравпункте университета. Пункт вакцинации работает по адресу: корпус № 1, ул. Горького, 87, кабинет № 121. Вакцинацию проводят специалисты городской поликлиники № 2 (студенческой). Запись на процедуру – в дирекции института или у руководителя структурного подразделения. Также заявку можно отправить по электронной почте: malahova@vlsu.ru. Контактное лицо – начальник управления кадров Марина Малахова, телефон: 7 (4922) 47-99-15. С собой на процедуру необходимо принести паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования: оригиналы и ксерокопии данных документов. О том, как подготовиться к прививке, какие есть противопоказания, почему лучше привиться, чем переболеть, читайте по ссылке. Второй удобный вариант привиться – обратиться в студенческую поликлинику, адрес: город Владимир, ул. Никитская, д. 5. Записаться можно по телефону: 77-31-53 (код города 4922).