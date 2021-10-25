В Суздале у местного жителя нашли 9 граммов синтетического наркотика

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в ходе работы по информации, поступившей сотрудникам полиции Суздальского района, ими был задержан 35-летний местный житель, который мог быть причастен к незаконному обороту наркотиков.

В присутствии понятых в ходе личного досмотра у него нашли и изъяли два пакета, в которых лежало вещество синего цвета. В ходе исследования эксперты заключили, что веществом является синтетический наркотик общей массой 9,87 грамма.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.