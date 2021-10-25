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Происшествия25 октября 2021 16:48

В Муроме сбитый на пешеходном переходе мужчина попал в больницу

В результате ДТП мужчина получил травмы
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает отдел информации и общественных связей Управления МВД России по Владимирской области, 24 октября в 14.20 на улице Кленовая водитель «Лады Приора» 1990 года рождения сбил 44-летнего мужчину, переходившего улицу по нерегулируемой «зебре» справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате прибывшие на место ДТП врачи «скорой помощи» госпитализировали пешехода с различными травмами. В настоящее время по факту случившегося Госавтоинспекция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия.