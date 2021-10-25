Владимирский спортсмен вошел в состав национальной сборной по самбо

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Во Владимирской области завершилось Первенство России по самбо среди юниоров и юниорок до 24 лет в рамках отбора на Кубок Европы-2021. Соревнования проходили 18 − 22 октября в спортивном комплексе единоборств им. Дмитрия Тимофеева. В них приняли участие 317 спортсменов из 38 регионов страны.

Нашу область в весовой категории до 79 кг представлял воспитанник областной спортшколы по самбо им. Е.В. Чичваркина, студент Владимирского государственного университета, мастер спорта России Дмитрий Вишняков.

Одержав четыре победы над спортсменами из Камчатки, Краснодарского края, Москвы и Дагестана, в финале он уступил москвичу Хожиакбару Саидову. В итоге нашему борцу досталось 2 место, он включен в состав сборной команды России.

Кубок Европы по самбо запланирован на декабрь этого года в Румынии.