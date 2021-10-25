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Общество25 октября 2021 15:29

Вязниковские сироты не могли получить положенное жилье

Им потребовалась помощь прокуратуры
Полина Немчинова
Полина Немчинова
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Вязниковской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения жилищного законодательства. Выявлено нарушение жилищных прав двоих жителей г.Вязники, отнесенных к категории лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей в несовершеннолетнем возрасте.

Осиротевшие горожане, став совершеннолетними, получили право на обеспечение жилым помещением. Решением жилищной комиссии при администрации Вязниковского района они включены в соответствующий список, вместе с тем, до настоящего времени они квартирами не обеспечены. В этой связи межрайонным прокурором в суд направлены 2 исковых заявления. В них он потребовал обязать орган местного самоуправления обеспечить данных граждан благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма. Иски прокурора удовлетворены, фактическое их исполнение находится на контроле межрайонной прокуратуры.