Вязниковские сироты не могли получить положенное жилье

Вязниковской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения жилищного законодательства. Выявлено нарушение жилищных прав двоих жителей г.Вязники, отнесенных к категории лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей в несовершеннолетнем возрасте.

Осиротевшие горожане, став совершеннолетними, получили право на обеспечение жилым помещением. Решением жилищной комиссии при администрации Вязниковского района они включены в соответствующий список, вместе с тем, до настоящего времени они квартирами не обеспечены. В этой связи межрайонным прокурором в суд направлены 2 исковых заявления. В них он потребовал обязать орган местного самоуправления обеспечить данных граждан благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма. Иски прокурора удовлетворены, фактическое их исполнение находится на контроле межрайонной прокуратуры.