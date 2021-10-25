Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 октября 2021 15:25

Во Владимире прививки от коронавируса сделали более 106 тысяч горожан

Но для достижения коллективного иммунитета нужно привить почтив два раза больше жителей
Полина Немчинова
Полина Немчинова
КомментироватьОставить комментарий(0)

Как рассказали в городской администрации, по данным на 25 октября, общее число жителей Владимира, получивших первый компонент вакцины, составило 106068 человек. Оба компонента вакцины получили 98770 жителей города. При этом для борьбы с вирусом нужно привить около 80% горожан - это в два с лишним раза больше.

Всего за время проведения массовой вакцинации в лечебные учреждения областного центра поступило 160267 доз вакцины. Как отмечают чиновники, запас вакцин имеется. Напомним, сделать прививки можно как в поликлиниках по месту жительства, так и в выходные дни.