Во Владимирской области за десять дней в переписи поучаствовали 193 тысячи человек

Всероссийская перепись населения во Владимирской области продолжается. И во Владимирстате провели промежуточные оперативные итоги первых десяти дней переписной кампании в 33 регионе.

Всего в переписи населения принял участие 193 071 человек. На портале Госуслуг переписалось 62 385 людей, то есть почти треть от общего числа. 126 800 человек "приняли в гости" переписчиков, 3886 человек посетили стационарный участок.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября. Успей принять участие в переписи! Как отмечают власти и представители Владимирстата, перепись необходима для создания в будущем различных социальных программ поддержки населения.