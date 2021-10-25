Во Владимирской области на реабилитацию инвалидов выделили более 16 миллионов рублей

В "белом доме" отмечают, что для получателей реабилитационных и абилитационных услуг в областные учреждения приобретается реабилитационное оборудование: жилые модули для учебных квартир сопровождаемого проживания, сенсорные комнаты, ступенькоходы, различные тренажеры, программные средства для мультимедийного представления, программные комплексы для проведения психологической коррекции, а также системы, обеспечивающие доступность учреждений инвалидам по зрению и слуху. Еще одно важное направление программы – обучение специалистов в сфере комплексной реабилитации. В этом году повысили квалификацию 130 работников сферы образования и социальной защиты населения, занятые реабилитацией и абилитацией инвалидов.

За получением социальных реабилитационных или абилитационных услуг граждане с инвалидностью могут обращаться в учреждения социального обслуживания населения по месту жительства. Адреса и контактные данные размещены на официальном сайте Департамента социальной защиты населения. Всего в этом году на реабилитацию и амбилитацию жителей выделили 16,7 миллионов рублей.

Финансирование программы продолжится и в 2022 году, на ее реализацию планируется направить 16,5 миллионов рублей, в том числе 14,5 миллионов рублей из федерального бюджета.