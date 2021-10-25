В Петушинском районе девочке-инвалиду не давали бесплатных лекарств

Как рассказали в прокуратуре Владимирской области, несовершеннолетняя местная жительница, являющаяся ребенком-инвалидом, страдает тяжелым заболеванием, в связи с чем, должна обеспечиваться лекарственными препаратами по льготным рецептам. Девочке из Петушинского района рекомендован «метотрексат» 1 раз в неделю постоянно. Для нее этот препарат является жизненно необходимым и замене не подлежит.

Вместе с тем, в установленном порядке девочка лекарством не обеспечена, поэтому родные ребенка вынуждены приобретать его аналог за счет собственных средств. По результатам проверки прокурором района в суд направлено исковое заявление с требованием обязать департамент здравоохранения администрации области организовать обеспечение ребенка лекарственным препаратом в количестве, необходимом для лечения заболевания.

Кроме того, заявлено требование о взыскании в пользу несовершеннолетней денежных средств, потраченных на приобретение лекарства. Исковые требования прокурора удовлетворены, решение обращено к немедленному исполнению.