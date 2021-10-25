Владимирские таможенники обнаружили более трех тысяч контрафактных товаров

Как рассказали во Владимирской таможне, за 9 месяцев 2021 года в регион деятельности таможни поступило около 25,5 тысяч партий товара, направлено более 2,2 тысяч партий, проверено более 2 тысяч электронных транзитных деклараций, проведено 385 таможенных досмотров. По результатам таможенного контроля после выпуска товаров доначислены таможенные платежи и штрафы в сумме 268 миллионов рублей.

По фактам нарушений таможенного законодательства возбуждено 17 уголовных дел, 1453 дела об административных правонарушениях. Выявлено 3 137 единиц товаров с признаками контрафактных (сумки, одежда, обувь), более 22 тысяч пачек сигарет без маркировки.