Во Владимире открыли доску в память Николая Толкачева

Бронзовая доска появилась в доме, где жил Николай Толкачев Фото: Виктория СУХОВА

25 октября исполнилось бы сто лет Заслуженному тренеру СССР Николаю Толкачеву. В честь этой памятной даты на доме, где он жил (ул. Большая Нижегородская, 32), была открыта мемориальная доска, отлитая из бронзы. На ней на фоне гимнастических брусьев и колец изображен Николай Толкачев, смотрящий вдаль.

Автор доски - скульптор Игорь Черноглазов. Он признался, что работать над доской было интересно, ведь важно было передать волевой характер Толкачева. На изготовление ушло около трех месяцев.

На торжественную церемонию пришли спортсмены, друзья, коллеги великого тренера, его супруга Любовь Толкачева, а также представители городской администрации, директор департамента физкультуры и спорта Алексей Сипач.

Кстати, Игорь Черноглазов рассказал о том, что есть мысли сделать скульптуру Толкачева у входа спортивной школы. А сами спортсмены мечтают о новом зале, который власти обещают построить в ближайшие годы.