Двум владимирским пассажирам грозит штраф за проезд без маски

За прошедшую неделю сотрудники городского управления экономической безопасности и борьбе с коррупцией совместно с полицией провели три рейда по проверке соблюдения масочного режима в городском общественном транспорте областного центра, побывав в 54 автобусах и троллейбусах. Составлено всего 2 протокола об административных правонарушениях, с остальными нарушителями просто поговорили.

Хотя администрация города Владимира не ставит целью рейдов привлечение граждан к административной ответственности и взыскание штрафов, однако законодательство предусматривает значительные штрафные санкции. В частности, нарушение масочного режима влечет за собой предупреждение или штраф в размере от 1000 до 30 тыс. руб. - для граждан, от 10 до 50 тыс. руб. - для должностных лиц, от 30 до 50 тыс. руб. - для индивидуальных предпринимателей и от 100 до 300 тыс. руб. - для юридических лиц.