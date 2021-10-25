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Общество25 октября 2021 11:54

Владимирского пенсионера преселят из аварийного дома по решению суда

Ветеран труда ждал новую квартиру четыре года
Полина Немчинова
Полина Немчинова
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Прокуратурой г.Владимира проведена проверка соблюдения жилищного законодательства при переселении граждан из непригодного для проживания жилья. Установлено, что постановлением главы администрации г. Владимира в 2017 году многоквартирный дом № 15 по ул. Гагарина признан аварийным и подлежащим сносу. Срок отселения установлен до 25 мая 2020 года, срок сноса вышеуказанного дома - до 05 июня 2020 года. Однако сроки расселения истекли, однако муниципальное жилое помещение не расселено, другое жилье для граждан не приобретено, они вынуждены проживать в аварийном доме в крайне неблагоприятных условиях.

Один из жителей дома является пенсионером, ветераном труда, в связи с чем прокурор обратился с исковым заявлением в суд в интересах ее семьи. В нем он потребовал обязать орган местного самоуправления предоставить семье благоустроенное жилое помещение в границах муниципального образования общей площадью не менее 44,4 квадратных метров. Иск прокурора удовлетворен. Решение суда вступило в законную силу.