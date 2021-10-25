Владимирского пенсионера преселят из аварийного дома по решению суда

Прокуратурой г.Владимира проведена проверка соблюдения жилищного законодательства при переселении граждан из непригодного для проживания жилья. Установлено, что постановлением главы администрации г. Владимира в 2017 году многоквартирный дом № 15 по ул. Гагарина признан аварийным и подлежащим сносу. Срок отселения установлен до 25 мая 2020 года, срок сноса вышеуказанного дома - до 05 июня 2020 года. Однако сроки расселения истекли, однако муниципальное жилое помещение не расселено, другое жилье для граждан не приобретено, они вынуждены проживать в аварийном доме в крайне неблагоприятных условиях.

Один из жителей дома является пенсионером, ветераном труда, в связи с чем прокурор обратился с исковым заявлением в суд в интересах ее семьи. В нем он потребовал обязать орган местного самоуправления предоставить семье благоустроенное жилое помещение в границах муниципального образования общей площадью не менее 44,4 квадратных метров. Иск прокурора удовлетворен. Решение суда вступило в законную силу.