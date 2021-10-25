Владимирец подделал чек, потому что не смог оплатить коммуналку

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Владимира по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу).

По версии следствия, в июне горожанин в ходе рассмотрения гражданского дела о взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг предоставил в суд в качестве доказательства заведомо подложный документ – чек безналичной оплаты, свидетельствующий о погашении долга. Как пояснил подозреваемый, он распечатал чек из мобильного приложения банка и при помощи графического редактора внес корректировку даты оплаты. Таким образом мужчина хотел избежать необходимости платить долги и процессуальные издержки.

В ходе судебного заседания суд признал предоставленный ответчиком документ подложным и удовлетворил иск о взыскании с него задолженности по оплате коммунальных платежей. Расследование уголовного дела продолжается.