Муромлянин совершил кражу шуруповерта из магазина инструментов

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 19 октября в полицию поступило сообщение от владельца магазина инструментов, сообщившего о том, что в ходе ревизии была обнаружена недостача.

Оказалось, что не хватало шуруповерта стоимостью более 3000 рублей, находившегося на витрине.

Полицейские опросили очевидцев и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, и вскоре вышли на след подозреваемого. Им оказался 42-летний местный житель. После задержания он сознался в краже и объяснил, что забрал шуруповерт с витрины, пока за ним никто не наблюдал. Инструмент все это время он хранил у себя дома для личного использования.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», расследование продолжается.