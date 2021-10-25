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Здоровье25 октября 2021 10:32

Во Владимирской области за сутки подтверждено 312 заражений коронавирусом

Эти сведения были получены в ходе лабораторных исследований на утро 25 октября
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, во Владимире зарегистрировано 72 новых случая, что стало самым большим показателем за прошедшие 24 часа. На втором месте в суточной сводке Гусь-Хрустальный район с 36 заболевшими, на третьем — Муромский район и округ Муром с 35 заразившимися.

В Ковровском районе подтверждено 33 новых случая заражения коронавирусом, в Петушинском и Суздальском районах по 15, в Александровском районе 14, в Юрьев-Польском и Кольчугинском районах по 13, в Вязниковском районе 12, в Киржачском районе 11, в Собинском и Гороховецком районах по 10, в Судогодском районе восемь, в Меленковском районе шесть, в Селивановском районе пять, в Камешковском районе три и в Радужном один новый случай.

Таким образом, всего зарегистрировано 312 новых заражений за сутки. С начала эпидемии во Владимирской области выявлено уже 60902 случая заражения коронавирусом.