Во Владимирской области за сутки подтверждено 312 заражений коронавирусом

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, во Владимире зарегистрировано 72 новых случая, что стало самым большим показателем за прошедшие 24 часа. На втором месте в суточной сводке Гусь-Хрустальный район с 36 заболевшими, на третьем — Муромский район и округ Муром с 35 заразившимися.

В Ковровском районе подтверждено 33 новых случая заражения коронавирусом, в Петушинском и Суздальском районах по 15, в Александровском районе 14, в Юрьев-Польском и Кольчугинском районах по 13, в Вязниковском районе 12, в Киржачском районе 11, в Собинском и Гороховецком районах по 10, в Судогодском районе восемь, в Меленковском районе шесть, в Селивановском районе пять, в Камешковском районе три и в Радужном один новый случай.

Таким образом, всего зарегистрировано 312 новых заражений за сутки. С начала эпидемии во Владимирской области выявлено уже 60902 случая заражения коронавирусом.