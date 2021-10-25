Владимирская область вошла в десятку популярных регионов в предстоящем зимнем сезоне

Российский сайт бронирования жилья Tvil.ru выявил популярные регионы внутри страны в зимнем сезоне 2021 - 2022.

Крым, Краснодарский край, Ленинградская область, Московская область, Татарстан, Владимирская область, Карелия, Ставропольский край, Кемеровская область и Вологодская область составили топ-10 регионов внутри страны, куда можно отправиться в путешествие предстоящей зимой.

По статистике, туристы бронируют зимний отдых от 3 до 7 ночей и тратят на жильё от 2,8 до 12 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть зимой на Ставрополье, дороже – в Кемеровской области.

Популярны в предстоящем зимнем сезоне города Ялта, Севастополь, Феодосия в Крыму, Сочи и Геленджик в Краснодарском крае, а также Санкт-Петербург, Москва, Казань, Суздаль, Лахденпохья, Кисловодск, Великий Устюг и горный курорт Шерегеш.

Сутки во Владимирской области в среднем обойдутся в 5150 рублей, приезжают к нам в основном на пару дней.