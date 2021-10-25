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Происшествия25 октября 2021 8:45

В Судогодском районе пожар уничтожил частный дом и пристройку

Погибших и пострадавших нет
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

24 октября около 22 часов в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре частного жилого дома в Судогодском районе, деревне Улыбышево.

На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия пожарных подразделений горел дом и пристройка. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 90 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники, 21 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.