Владимирская гимнастка завоевала еще две медали на чемпионате мира в Японии

24 октября в японском Китакюсю завершился чемпионат мира по спортивной гимнастике. На турнире российские гимнасты завоевали четыре медали – одну золотую, одну серебряную и две бронзовые награды.

Воронеж и Владимирскую область представляла олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова. В опорном прыжке она стала третьей, а в вольных упражнениях заняла второе место, уступив японке Маи Мураками. Однако не обошлось без спорного судейства. Судьи не засчитали Ангелине поворот и не приняли протест, поданный спортсменкой.

- Не засчитали мне поворот. Никогда, никогда у меня не было проблем с этим поворотом. Не знаю, что произошло и почему его не засчитали. Протест не приняли. То, что нам ответили на подачу протеста, я даже озвучивать не будут, это было ужасно. Мне очень жаль, – написала Ангелина Мельникова в своем инстаграме. – Я расстроена, сделала что смогла, выполнила свой максимум. Одно из лучших моих исполнений вольных упражнений. Серебро с золотым отливом.

Напомним, что Ангелина Мельникова, кроме этих двух медалей, завоевала золото в многоборье.