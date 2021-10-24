В Ковровском районе с владельца сельхозземли взыскали 2 миллиона рублей

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, в ходе проверки специалисты ведомства обнаружили на трех участках сельскохозяйственного назначения строительный мусор и прочие отходы.

Владельцу земель внесли предписание с требованием очистить территории. Вместе с тем Россельхознадзор рассчитал ущерб, причиненный природе, и направил хозяину участков досудебную претензию.

При этом при повторной проверке обнаружилось, что ситуация не изменилась, и площадь захламления составляет 0,34 гектара.

Россельхознадзор обратился в Ковровский городской суд с иском, в котором потребовал от владельцев наконец-то очистить свои земли, а также попросил взыскать с них 2 миллиона 23975 рублей — такова сумма ущерба, нанесенного природе.

Суд встал на сторону надзорного сельхозведомства, однако хозяин участков подавал апелляцию во Владимирский областной суд, который пересмотрел дело и оставил решение без изменения. В настоящее время оно вступило в законную силу.